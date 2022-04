IN A STATE OF FLUX FESTIVAL PRESENTA STELLA DIANA, WE MELT CHOCOLATE E BEAR OF BOMBAY IN CONCERTO A MILANO L’8 APRILE

L’In A State Of Flux Festival è nato nel 2016 da un’idea di Davide de Polo (Soon, The Mystic Morning, The Persuaders Djset), liberamente ispirato al glorioso Rollercoaster Tour che aveva in line-up The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, Dinosaur Jr. e Blur. Il festival svolge la pregevole missione di rappresentare live la scena “italogaze”, in un evento itinerante attento alle nuove realtà musicali italiane e sempre in evoluzione. E’ stato concepito per creare una rete tra le band che condividono generi musicali simili (shoegaze, dream pop, psichedelia e affini) creando nel corso del tempo uno spirito di squadra tra le band, molte delle quali si sono organizzate in un collettivo mantenendosi costantemente in contatto per scambiarsi idee e organizzare eventi.

La rassegna, che ha come base di partenza Milano, in questi 5 anni è cresciuta arrivando alla decima

edizione e per l’occasione mette sul piatto, al Circolo Bellezza di Milano, un terzetto decisamente meritevole, ovvero gli Stella Diana, che presenteranno l’ultimo lavoro in studio “Nothing to Expect“, appena uscito per Vipchoyo/A State of Flux Records, i We Melt Chocolate che masticano sonorità cadenzate dalle tinte noise, consapevoli dell’eredità MBV ma anche strizzando l’occhio a band come Lush e Sugarcubes e, in apertura di serata, tra cadenzati trip kosmische ed esplosioni di colore e melodia, ci sarà Bear Of Bombay, il nuovo progetto solista del songwriter e musicista milanese Lorenzo Parisini, che ci aveva ben colpito con l’EP d’esordio “Something Stranger“, pubblicato a febbraio 2021.

Stella Diana + We Melt Chocolate + Bear of Bombay & Depo DJset

Venerdì 8 Aprile 2022 – H.21.00

Palestra Visconti _ Arci Bellezza, Milano

Prevendite Consigliate: https://bit.ly/3iuHi2d