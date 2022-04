THOM YORKE SVELA UN NUOVO BRANO SOLISTA (PER PEAKY BLINDERS), MENTRE GLI SMILE PUBBLICANO LA NUOVA “PANA-VISION”

Thom Yorke, leader dei Radiohead, ha condiviso un nuovo singolo intitolato “That’s How Horses Are”, scritto per la stagione finale di Peaky Blinders.

La canzone dal taglio ossessionante e atmosferico, si unisce al brano “5.17“, presente nella sesta stagione di Peaky Blinders.



Parlando a NME ancora a febbraio, il regista di Peaky Blinders Anthony Byrne aveva rivelato che Yorke e il compagno di band Jonny Greenwood avevano contribuito con musica nuova e originale alla stagione finale dello show.

“Sono al settimo cielo per tutto questo. La musica è sempre stata molto importante dal punto di vista storico, e ci tenevo molto a portare una colonna sonora drammatica. Lo stiamo usando molto di più in questa stagione. È una stagione molto più pesante, quindi la colonna sonora sta prendendo piega in una direzione molto diversa“.

Yorke ha pubblicato il suo ultimo album da solista “ANIMA” nel 2019.

Nel frattempo anche i The Smile (Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner) offrono un nuovo brano, quarto estratto dal disco di debutto della band, ancora senza un titolo e una data di uscita. “Pana-vision” segue “You Will Never Work In Television Again”, “The Smoke” e “Skirting on the surface”.



Ricordiamo il tour italiano nel mese di luglio della band: inizierà al Fabrique di Milano il 14, in Piazza Trento e Trieste a Ferrara il 15, all’Arena Sferisterio di Macerata il 17 e alla Cavea dell’Auditorium della Musica di Roma il 18 luglio e chiusura al Teatro Antico di Taormina il 20 luglio.