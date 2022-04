ICEAGE IN UNICA DATA ITALIANA AL LIVE ROCK FESTIVAL 2022 DI ACQUAVIVA (SIENA)

La band punk rock danese Iceage arriva in Italia a settembre per presentare “Seek Shelter”, il loro quinto album in studio uscito per Mexican Summer nel 2021 e prodotto da Sonic Boom, alias l’ex Spacemen 3 Peter Kember.

Questa la data in programma:

9 settembre @ Live Rock Festival Acquaviva – Acquaviva (SI)

Ingresso gratuito

Il Live Rock Festival 2022 ha inoltre annunciato parte della line-up che vi riportiamo sotto:

Mercoledì 7 settembre: La Femme

Giovedì 8 setttembre: Lorenzo Senni, Fine Before You Came, Big Mama

Venerdì 9 settembre: Iceage

Sabato 10 settembre: Nuha Ruby Ra, Wu-Lu, Romare

Domenica 11 settembre: Elephant Brain