NINA NASTASIA ANNUNCIA IL PRIMO DISCO IN 12 ANNI. ASCOLTA “JUST STAY IN BED”.

A 12 anni di distanza dal suo ultimo disco in studio, “Outlaster” (2010), la cantautrice Nina Nastasia annuncia il suo ritorno con un nuovo album.

“Riderless Horse”, in uscita su Temporary Residence Ltd. il 22 luglio in versione digitale e in autunno in versione fisica, è prodotto dall’artista insieme a Steve Albini e Greg Norman già nella squadra nei precedenti dischi.

La Nastasia riemerge dopo una lunga pausa dalla musica e dopo il lutto per la perdita dell’ex compagno e collaboratore Kennan Gudjonsson morto suicida nel 2020.

“Riderless Horse” documenta il dolore, ma segna anche momenti di potenziamento e una vera felicità nello scoprire le mie capacità… ha dichiarato in comunicato la cantautrice.

Ascolta il primo estratto “Just Stay In Bed”:

“Riderless Horse” tracklist:

01 “Cork And Pour”

02 “Just Stay In Bed”

03 “You Were So Mad”

04 “This Is Love”

05 “Nature”

06 “Lazy Road”

07 “Ask Me”

08 “Blind As Batsies”

09 “The Two Of Us”

10 “Go Away”

11 “The Roundabout”

12 “Trust”

13 “Afterwards”

14 “Creek And Chimes”

Credit Foto: Kennan at English Wikipedia, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons