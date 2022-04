ARLO PARKS VA DA STEPHEN COLBERT PER ESEGUIRE “SOFTLY”

Ottima esibizione per Arlo Parks al The Late Show With Stephen Colbert, in cui ha offerto una sentita interpretazione del suo recente singolo “Softly”.

Affiancata da una backing band di cinque elementi, la Parks ha cantato il brano a distanza in un auditorium vuoto

Parks ha pubblicato “Softly” come singolo a febbraio, descrivendo la canzone come “un brano sul desiderio: quanto ti senti fragile nei giorni finali di una relazione quando sei ancora disperatamente innamorato. La canzone parla di come ci si sente a farsi forza prima di una rottura, ricordando i giorni in cui tutto sembrava luminoso“.