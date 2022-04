I JESUS AND MARY CHAIN TORNANO IN ITALIA PER 2 DATE A GIUGNO

La band culto dei fratelli William e Jim Reid torna in Italia per due date live a giugno.

Ecco il dettaglio dei concerti:

18 giugno @ Ferrara, Ferrara Sotto Le Stelle

19 giugno @ Roma, Villa Ada

I Jesus and Mary Chain hanno recentemente firmato per l’etichetta indipendente londinese Fuzz Club Records con la quale pubblicheranno il successore del loro ultimo lavoro in studio “Damage and Joy” uscito nel 2017.

La partnership con la label inglese prevede le ristampa di “Damage and Joy”, completo di tre nuove bonus tracks, e la pubblicazione del disco “Live at Barrowland”, in cui i JMC suonano per intero il loro classico “Psychocandy”. Queste pubblicazioni sono attese per il 22 aprile.