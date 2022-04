VIDEO: HOUSTONES

La nostra anteprima di oggi è per il video di “Ittero”, il nuovo singolo degli Houstones, quartetto con base in Svizzera composto da Saul Savarino (voce, chitarra), Joel Pfister (batteria), Maurizio Cuomo (basso) e Serena Maggini (tastiere e voce), formatosi nel 2012 come band alternative rock, ma evolutasi negli anni verso sonorità stoner, shoegaze e dream pop.

Il brano esce ufficialmente domani, 6 aprile, per Entes Anomicos, Dotto e Soppressa Records, prodotto artisticamente dal leggendario Marco Fasolo dei Jennifer Gentle, uno dei personaggi più influenti dell’underground musicale italiano degli ultimi vent’anni.

In realtà questa è anche la prima canzone cantata in italiano dalla band, che aveva una “stravagante” idea in testa, ovvero quella di realizzare qualcosa che si potesse accostare ai “Tame Impala sotto steroidi“, come dicono loro stessi.

“Ittero” è accompagnato da un videoclip super lo-fi e dall’estetica squisitamente nineties realizzato dalla

regista Ambra Guidotti, che lo introduce con le seguenti parole: “Il video è un insieme delle piccole cose che

mi accadono attorno e la sfida è dargli una forma, senza un chiaro filo logico deciso a priori. Il fulcro è

manipolare il girato e farsi sedurre dalle immagini e dalla loro spontaneità. Un po’ video-arte o un po’ regia“.

Questo invece è il pensiero della band sul video: “La cosa che ci ha affascinato dei video di Ambra Guidotti, è stato proprio il sapore spontaneo e poco elaborato. L’approccio è cinematografico, ma il girato è meno razionalizzato, più spontaneo e improvvisato. In qualche modo più instabile, e questa cosa ci ha affascinati“.

