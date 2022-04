ASCOLTA I PINEGROVE RIFARE “LET DOWN” DEI RADIOHEAD

Lo scorso gennaio fa i Pinegrove hanno pubblicato il loro nuovo album “11:11”, which came out in January.

La band attualmente impegnata in un intensivo tour negli States, prima di approdare in Europa, ha trovato il tempo di fermarsi negli studi dell’emittente radiofonica SiriusXMU per eseguire “Let Down” brano dei Radiohead presente in “OK Computer”.

Ascolta la cover:

Credit Foto Pinegrove: WRBB 104.9 FM, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Radiohead: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons