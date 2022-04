GUARDA IL VIDEO DI “PURGATORY”, IL NUOVO SINGOLO DI SOAK

Il prossimo 20 maggio, via Rough Trade Records, Soak pubblicherà il suo terzo LP, “If I Never Know You Like This Again”, che arriva a distanza di tre anni dal suo sophomore “Grim Town”.

Bridie Monds-Watson ha incessantemente documentato la sua vita in foto e video fin dalla giovane età. “Odio l’idea di invecchiare e dimenticare o di avere una famiglia e non essere in grado di spiegare perfettamente un ricordo o una sensazione. Voglio sempre ricordare esattamente come mi sono sentita in un certo momento”, spiega. Ha perfettamente senso quindi che “If I Never Know You Like This Again” sia composto da ciò che Bridie chiama “canzoni-memorie”. Avendo scritto gran parte del nuovo album durante la pandemia, quando il tempo sembrava più lento, il bisogno ossessivo di Bridie di documentare ogni capitolo della loro vita ha fatto una meraviglia del mondano.

La musicista irlandese ha appena rilasciato un nuovo singolo, “Purgatory”, e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Ellius Grace.

“”Purgatory” riguarda il peso del tempo e la paura perpetua di arrivare alla fine della tua vita, insoddisfatto di come l’hai trascorsa. La canzone è venuta fuori da una fase di crollo, non ero davvero un fan di me stesso e onestamente mi sentivo piuttosto perso. In un modo che sembrava un vero e proprio purgatorio. Stavo cercando di capire come farmi sentire meglio, diventare una “versione migliore” di me stessa. Quindi credo che mentre questa canzone parla di panico, parla anche della ricerca del cambiamento”, dice Soak del suoi nuovo brano.

Credit Foto: Sam Hiscox