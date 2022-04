NUOVO EP PER ANNA CALVI A MAGGIO. ASCOLTA IL SINGOLO “AIN’T NO GRAVE”

NUOVO EP PER ANNA CALVI A MAGGIO. ASCOLTA IL SINGOLO “AIN’T NO GRAVE”

Il prossimo 6 maggio, via Domino Recording Company, Anna Calvi pubblicherà un nuovo EP, “Tommy”, a distanza di quasi quattro anni dal suo terzo album, “Hunter“.

La musicista di origini italiane lo ha registrato insieme al produttore Nick Launay, già al lavoro con lei anche sul suo LP precedente: il nuovo EP contiene quattro canzoni ispirate da “Peaky Blinders”, serie per cui la Calvi ha già scritto le musiche per la quinta e la sesta stagione.

Sul nuovo lavoro ci saranno una cover di “Red Right Hand”, ovvero la theme song della serie, originariamente interpretata da Nick Cave & The Bad Seeds, la cover di “All The Tired Horses” di Bob Dylan e due canzoni originali scritte appositamente per la serie.

Il nuovo singolo si chiama “Ain’t No Grave” e lo potete ascoltare qui sotto.

Dice Anna dell’EP e del nuovo brano: “Ho vissuto nel personaggio di Tommy Shelby per anni ormai, dopo aver scritto la musica per la serie 5 e questa serie finale di “Peaky Blinders”. L’unico modo per scrivere per questo show è entrare nella sua testa – l’ho sognato ogni notte per mesi e quando prendo la mia chitarra cerco di suonare i suoi pensieri interiori. La mia chitarra è la sua violenza e la mia voce è la sua speranza. Ho sempre pensato che dovesse avere “una canzone” che lo riassumesse – è l’antieroe definitivo – assassino, freddo, terrificante, eppure ha un profondo amore per la sua famiglia e un’ingenua speranza infantile che un giorno si eleverà al di sopra di tutto. Volevo credere che “Ain’t No Grave” fosse la canzone che gira nella sua testa mentre attraversa la sua vita al rallentatore. Penso che Tommy farà parte di me per sempre!”

“Tommy” EP Tracklist:

1. Ain’t No Grave

2. Burning Down

3. Red Right Hand

4. All The Tired Horses