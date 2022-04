OGGI “DIVA” DI ANNIE LENNOX COMPIE 30 ANNI

La prima cosa che viene in mente pensando all’esordio solista di Annie Lennox è l’incredibile copertina: un colorato ritratto di tre quarti con quel copricapo piumato preso in un negozio di costumi londinese (l’Angel) e visto anche in un film di James Bond che segna il definitivo passaggio della cantante scozzese da androgina frontwoman degli Eurythmics a interprete soul pop di rango. Un disco fortunato questo, capace di scalare le classifiche inglesi e italiane rivelando il suo lato più inedito e femminile.

Fondamentale in questo senso la dolcissima traccia d’apertura, “Why”, con relativo video diretto da Sophie Muller (come gli altri tratti da quest’album) in cui la Lennox interpreta una showgirl nostalgica e malinconica che si prepara per lo spettacolo e tutto assume un’intensità particolare, voluttuosa. Il ritmo cambia e diventa frenetico in “Walking on Broken Glass” (altro video con ospiti illustri) e magnetico con l’elettro soul di “Precious” per poi tornare ai toni più confidenziali della splendida “Cold”. La voce di Annie Lennox qui si arricchisce di sfumature grazie al pianoforte di Ed Shearmur e alle tastiere. Chi già aveva nostalgia degli Eurythmics poteva sempre trovare conforto nel groove di “Money Can’t Buy It”, “Legend in My Living Room” e tutto sommato anche nelle atmosfere di “Little Bird”.

Ben diverse dal romanticismo di “Primitive” che rappresenta un nuovo vero punto di partenza per la carriera di un’artista che altrimenti avrebbe seriamente rischiato di restare imprigionata negli anni ottanta. E’ con canzoni come questa e la dinamica “Stay by Me” che ha inizio la metamorfosi, finalizzata da “The Gift” scritta con i Blue Nile di Paul Buchanan. Trent’anni dopo resta ancora intatta l’eleganza di un disco che ha reso Annie Lennox non solo “Diva” ma icona di stile.

Annie Lennox – Diva

Data di pubblicazione: 6 aprile 1992

Registrato: Mayfair e The Church, Londra

Tracce: 11

Lunghezza: 49:55

Etichetta: RCA

Produttore: Stephen Lipson



Tracklist

1. Why

2. Walking on Broken Glass

3. Precious

4. Legend in My Living Room

5. Cold

6. Money Can’t Buy It

7. Little Bird

8. Primitive

9. Stay by Me

10. The Gift

11. Keep Young And Beautiful