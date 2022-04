“WE’VE BEEN GOING ABOUT THIS ALL WRONG” NUOVO ALBUM DI SHARON VAN ETTEN USCIRA’ IL 6 MAGGIO

Il nuovo album di Sharon Van Etten, “We’ve Been Going About This All Wrong” uscirà il 6 Maggio per Jagjaguwar.

Il disco non conterrà i brani ascoltati nelle settimane scorse, “Porta” e “Used To It”.

Guarda il trailer di lancio del disco:

“We’ve Been Going About This All Wrong” si occupa delle domande che ci poniamo quando pensiamo al mondo – o almeno, al nostro mondo – e come potrebbe finire. Abbiamo amato come potevamo? Ci siamo sforzati abbastanza? Come proteggiamo le cose per noi più preziose dalle forze distruttive al di fuori del nostro controllo? E come possiamo salvare qualcosa di utile quando sembra che tutto sia perduto?

Il nuovo album di Sharon Van Etten è una risposta a questi quesiti e su come i cambiamenti possano essere sia positivi che negativi. “We’ve Been Going About This All Wrong”, co-prodotto insieme a Daniel Knowles e registrato nel suo personalissimo studio casalingo di Los Angeles, California, articola la bellezza e il potere che possono essere salvati dai nostri rottami.

Sul nuovo album Sharon suona chitarra, sintetizzatori, piano, drum-machine, wurlitzer, tastiere e altro, ma è supportata dalla sua classica formazione live composta da Jorge Balbi alla batteria, Devon Hoff al basso e dall’insostituibile Charley Damski ai synth e chitarre.

Sharon Van Etten commenta così la scelta di non voler includere nella tracklist dell’album i due singoli ascoltati nelle scorse settimane:

Volevo affrontare questa pubblicazione in modo diverso, per coinvolgere i miei fan in modo intenzionale, nel tentativo di presentare l’album come un intero corpo di lavoro. Queste dieci canzoni sono progettate per essere ascoltate in ordine, contemporaneamente, in modo che possa essere raccontata una storia molto più ampia di speranza, perdita, desiderio e resilienza.

“We’ve Been Going About This All Wrong” tracklist:

1. Darkness Fades

2. Home to Me

3. I’ll Try

4. Anything

5. Born

6. Headspace

7. Come Back

8. Darkish

9. Mistakes

10. Far Away

Credit Foto: Michael Schmelling