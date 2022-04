JACK WHITE SVELA DI AVERE MUSICA INEDITA COMPOSTA CON JAY Z CHE UN GIORNO SARà PUBBLICATA

Jack White, impegnato in questi giorni nel classico tour promozionale del suo nuovo disco “Fear Of The Dawn” in uscita domani venerdì 8 aprile, ha dichiarato di avere materiale musicale inedito registrato insieme a Jay-Z.

Intervistato da Zane Lowe (Apple Music) in merito ad una sua possibile passata collaborazione con il rapper il compositore e chitarrista ha dichiarato:

Si è vero, ma non sono io che non porta a termine le cose. Insomma non sono quel tipo di ragazzo. No, sto scherzando ma io sono più la persona che sarà lì domani… è un diverso modo di lavorare… abbiamo delle cose fatte insieme che un giorno vedranno la luce, quando questi ragazzi non saranno impegnati in altre cose e progetti.

Alla domanda se fosse stato divertente lavorare con Jay-Z ha aggiunto:

Si, lo è stato… E’ così diverso, sono entrato in studio con lui e c’era solo un microfono… e io mi sono detto ‘Whoa, cosa? Dove sono gli altri microfoni?

e ancora:

Poi è stato ‘Oh, wow, Ok, Si, perchè qualcuno avrebbe bisogno di un altro microfono…’. Sono mondi diversi, e così Jay ha imparato dal mio metodo di lavoro e io ho imparato dal suo.

Alcuni anni fa Jack White aveva confessato che il suo ultimo album in studio, “Boarding House Reach”, era stato influenzato dal rap e in particolari da artisti come Kanye West e Jay-Z:

Volevo davvero trovare musicisti che suonassero con artisti hip-hop sul palco, che sostenessero Kendrick o Jay-Z o Kanye o qualcosa del genere…

e ancora:

Ho pensato a musicisti speciali in grado di prendere quello che c’è su una traccia hip-hop, un samples o una drum machine, e replicarlo dal vivo con vera batteria e vero basso…

Guarda l’intervista con Zane Lowe:

Credit Foto Jack White: David James Swanson

Credit Foto Jay Z: Mikamote, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons