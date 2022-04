OGGI “THE NEW TRANSISTOR HEROES” DEI BIS COMPIE 25 ANNI

Divertenti e accattivanti i Bis si lanciavano in orbita con il loro razzo spaziale colorato e luccicante proprio grazie a questo travolgente esordio chiamato “The New Transistor Heroes”. Manda Rin, Sci-fi Steven e John Disco amano il punk, i synth, gli anni ’80, lo ska e anno tanta voglia di divertirsi e di reclamare una loro indipendenza, sono ragazzini ma hanno le idee chiare e lo vogliono gridare a pieni polmoni. I primi singoli avevano già fatto drizzare un bel po’ di antenne (“Kandy Pop” era arrivata fino a Top Of The Pops) e, finalmente, ecco l’esordio a mttere i puntini sulle “i” dell’agguerrito terzetto scozzese.

Travolgenti filastrocche cantate a tre voci, tutte synth e chitarre rumorose, energiche e cariche, capaci di far ballare, pogare ma tutto sommato anche pensare (il giusto). Che poi in realtà anche nelle canzoni “più tranquille” i ragazzi ci sanno fare e piazzano delle cose davvero gustosissime (pensiamo a “Lie Detector Test”).

Ne esce così un disco che, all’apparenza, sembra fin troppo “teen” (perchè in fin dei conti quello che loro portano avanti è proprio il “Teen-C power”) e easy, ma in realtà è deliziosamente capace di essere intelligente e molto spontaneo, piazzando anche dei testi tutto sommato semplici e diretti ma con una sagace punta satirica.

Con il passare del tempo i Bis diventeranno sicuramente più maturi nel loro sound, ma tutto sommato è ancora bello riprendere in mano questo esordio e farsi trascinare da un fiume in piena di esuberanza giovanile, ricco di ritornelli immediati e dannatamente contagioso.

Pubblicazione: 7 Aprile 1997

Studio: Apollo (Glasgow)

Genere: Pop punk, indie rock, indie pop

Lunghezza: 53:52

Label: Wiiija

Produttore: Rik Flick

1.Tell It to the Kids

2.Sweet Shop Avengerz

3.Starbright Boy

4.Popstar Kill

5.Mr. Important

6.Antiseptic Poetry

7.Popyura

8.Skinny Tie SenSurround

9.Poster Parent

10.Monstarr

11.Everybody Thinks That They’re Going to Get Theirs

12.Rebel Soul

13.Photoshop

14.X-Defect

15.Lie Detector Test

16.Dinosaur Germs