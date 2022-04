VIDEO: ALIA

Il cantautore Alia torna con il nuovo album “Io so come sei riuscito a vivere senza gli altri”, realizzato con la collaborazione di vari produttori, in uscita il 13 maggio 2022 per RadiciMusic Records e anticipato dal primo singolo “Interlinea”. Proprio di questo brano siamo orgogliosi di mostrarvi, in anteprima, il video.

Il cantautore e musicista originario di Bergamo, da tempo attivo a Prato, in Toscana, racconta così il disco: “Ho perso mio fratello nel 2020, appena poco prima della pandemia. Sebbene quasi tutto il materiale sia antecedente tale evento, ho notato che le nuove canzoni erano rivolte al concetto di memoria. Ultimamente indugio infatti nei ricordi, rifiuto l’accelerazione e la bidimensionalità della narrazione pop contemporanea, mi dedico in prevalenza ad ascolti che riaprono cassetti ed evocano odori e profumi. Potrebbe trattarsi di una fase momentanea, ma in ogni caso voglio assecondarla. Emil Cioran diceva che ‘la nostalgia, più di ogni altra cosa, ci dà il brivido della nostra imperfezione‘“.

Riguardo al singolo: “A volte ti rendi conto di avere perso del tempo. Siamo noi i peggiori giudici di noi stessi e Interlinea racconta, con immagini marziali, il faccia-a-faccia con i propri bilanci personali. Fra momenti di passaggio e manoscritti da ripunteggiare, cercando un equilibrio fra quello che si è scelto e quello che si è perso…”.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 marzo 2022 e prodotto da Rizzo, il primo singolo “Interlinea”, dalla vivace orecchiabilità vagamente in stile Phoebe Bridgers, è un autentico brano-manifesto nell’affrontare con straordinaria sensibilità il tema del passare del tempo e dei relativi bilanci.

Photo: David Drago

Listen & Follow

Alia: Bandcamp