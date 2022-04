OGGI “DIG ME OUT” DELLE SLEATER-KINNEY COMPIE 25 ANNI

“Dig Me Out” ha segnato la fine e l’inizio di molte cose per le Sleater – Kinney. Il disco in cui compare dietro le pelli Janet Weiss è il primo per l’etichetta Kill Rock Stars dopo un corteggiamento serrato della Matador mai andato in porto. Tredici brani che sono la cronaca spietata del tira e molla sentimentale tra Carrie Brownstein e Corin Tucker, definitivamente concluso dall’entrata in scena di Lance Bangs, futuro marito di Corin.

Trentasei minuti tesi, nervosi, registrati in dieci giorni sotto una copiosa nevicata in uno studio privo di riscaldamento e comodità. Rabbia, frustrazione pervadono ogni nota con il classico tocco di John Goodmanson sempre pronto a mixare le chitarre su due canali nettamente separati, lasciando alle voci di Tucker e Brownstein il compito di creare collegamenti e atmosfere. Succede ad esempio in “One More Hour” con il suo riff ispirato a “Entertainement” dei Gang Of Four o in “The Drama You’ve Been Craving” con il ritmo nevrotico di canto e contro canto che si incrociano.

“Turn It On” era ed è uno dei pezzi più completi del lotto, col tono sprezzante e provocatorio che non riesce a nascondere l’amarezza, trasformata in voglia di rivalsa nell’esplosiva “Heart Factory”. Blitz sonori trascinanti come “It’s Enough” o “Not What You Want” vedono le Sleater – Kinney giocare con melodie avvelenate cantate all’ultimo respiro, mentre “Little Babies” e “Dance Song ’97” non possono non ricordare i The Kinks a cui la foto di copertina scattata da John Clark è ispirata.

“Jenny” l’immaginaria ragazza con le cuffie destinataria di quel tagliente refrain “I am the girl I am the ghost I am the wife I am the one” rappresenta degnamente tutti gli ascoltatori destinati a trovare rifugio in “Dig Me Out” che ormai da tempo non è più e forse non è neppure mai stato il disco di passaggio tra “Call The Doctor” e “The Hot Rock” ma un gioco di sguardi, dispetti, furiosa ribellione contro lo status quo destinato ad avere lunga vita. Partite subito in tour a bordo di uno scassato furgone Ford Econoline Janet Weiss, Carrie Brownstein e Corin Tucker sarebbero presto state recensite su “Time” continuando un’ascesa lenta ma inesorabile.

Sleater – Kinney – Dig Me Out

Data di pubblicazione: 8 aprile 1997

Registrato: dicembre 1996 – gennaio 1997, John and Stu Studio (Seattle)

Tracce: 13

Lunghezza: 36:34

Etichetta: Kill Rock Stars

Produttore: John Goodmanson



Tracklist

1. Dig Me Out

2. One More Hour

3. Turn It On

4. The Drama You’ve Been Craving

5. Heart Factory

6. Words and Guitar

7. It’s Enough

8. Little Babies

9. Not What You Want

10. Buy Her Candy

11. Things You Say

12. Dance Song ’97

13. Jenny