THE WEEKENDER: ASCOLTA GLI ALBUM DI JACK WHITE, FATHER JOHN MISTY, WET LEG (E MOLTI ALTRI…) USCITI OGGI

Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto

JACK WHITE – “Fear Of The Dawn”

[Third Man Records]

Doppietta in arrivo per Jack White, che apre con “Fear Of The Dawn” e poi, in luglio arriverà “Entering Heaven Alive”. Per ora abbiamo morbidezze che s’intersecano a botte pesanti e ruvide come la title track di questo disco in arrivo. Come sempre con Jack siamo pronti a tutto…

FATHER JOHN MISTY – “Chloe And The Next 20th Century”

[Sub Pop]

Era dal 2018 che il buon Father John Misty non proponeva nuova musica e ora eccolo qui, con la sua morbidezza folk, pronto a colpirci nel cuore, con gusto, eleganza e ottimi arrangiamenti (come sentiamo nella rigogliosa “Q4”). Per ora quello che cvi è dato sapere, oltre al suono dei singoli anticipatori, è che il nuovo lavoro dell’artista è stato prodotto dallo storico collaboratore Jonathan Wilson e mixato da Dave Cerminara.

WET LEG – “Wet Leg”

[Domino]

E’ da un po’ che teniamo le fanciulle sotto il nostro radar e, beh, avevamo ragione. L’indie-rock di Rhian Teasdale e Hester Chambers ha fatto breccia e ora il loro esordio è davvero uno degli album più attesi del momento. Giustamente, lasciatecelo dire, perché le anticipazioni sono di tutto rispetto.

ORVILLE PECK – “Bronco”

[Columbia]

Dopo il sorprendente debut album “Pony” il musicista mascherato pubblica oggi il suo secondo disco diviso in tre “chapter”.

Questo è il mio album più appassionato e autentico fino ad oggi, dice Peck. Sono stato ispirato dal country rock, dalla psichedelia degli anni ’60 e ’70, dalla California e dal bluegrass con tutto ancorato al country. “Bronco” parla dell’essere sfrenato ed è il culmine di un anno di tour, scrivendo in isolamento e attraversando e alla fine emergendo da un periodo personale impegnativo.

CALEXICO – “El Mirador”

[City Slang]

Album numero dieci per la coppia Joey Burns e John Convertino:

El Mirador” è dedicato alla famiglia, agli amici, alla comunità… La pandemia ha evidenziato tutti i modi in cui abbiamo bisogno l’uno dell’altro e la musica sembra essere il mio modo di costruire ponti e incoraggiare l’inclusione e la positività. Ciò si accompagna a tristezza e malinconia, ma la musica accende cambiamenti e movimento.

DANIEL ROSSEN – “You Belong There”

[Warp]

Dopo tanto vagare anche fuori dalle fila dei Grizzly Bear (diversi singoli solisti per lui) Daniel Rossen fa il grande passo e pubblica oggi il suo debutto solista.

Rossen, da buon polistrumentista, suona praticamente tutto nell’album lasciando però la porta aperta al suo compagno di band Chris Bear fa capolino nella traccia “Tangle”.

KAE TEMPEST – “The Line Is A Curve”

[Fiction Records]

Il desiderio di Kae per questo suo quarto lavoro era che fosse un album comunicativo. Il concept si è manifestato sia attraverso i contributi degli altri artisti coinvolti (Kevin Abstract, Grian Chatten voce dei Fontaines DC, Lianne La Havas, ássia, Confucius MC) che durante il processo di registrazione, in cui Tempest ha deciso di fare tre linee vocali in un giorno, di tre diverse generazioni di persone; un uomo di 78 anni che non ho mai conosciuto, una donna di 29, la poetessa Bridget Minamore, che è una mia cara amica e poi tre giovani fan di 12, 15 e 16 anni che hanno risposto a un post sui social.

HEALTH – “Disco 4 :: Part II”

[Loma Vista]

Numerosi gli ospiti presenti sul quarto nuovo disco della band noise-rock californiana: Backxwash e Ho99o9, EKKSTACY, Perturbator e Maenad Veyl, Lamb Of God (nel primo singolo estratto “Cold Blood”) .

THE LINDA LINDAS – “Growing Up”

[Epitaph]

…un prodotto di generazioni di musica underground a Los Angeles e oltre, il debutto delle Linda Lindas incanala punk classico, post punk, power pop, new wave e altre sorprese in canzoni orecchiabili e senza tempo cantate da tutti e quattro i membri, ognuna con il proprio stile ed energia. Con un’abilità di scrittura sempre più matura e un’esperienza di vita ampliata, le Linda Lindas stanno crescendo…

Debut album arrivato per le 4 teenager californiane.

ARCHIVE – “Call To Arms & Angels”

[PIAS]

Il dodicesimo album in studio della band, descritto dalle note di stampa come un riflesso del mondo nel 2021

è un doppio album di 17 tracce (triplo LP) registrato negli studi RAK di Londra. Prodotto dal collaboratore di lunga data Jérome Devoise, è il primo album in studio della band da “The False Foundation” del 2016.

BANKS – “Serpentine”

[AWAL Recordings]

Il quarto album in studio di BANKS nasce nei recenti lockdowns pandemici, sulle ceneri di relazioni finite male e da alcuni seri campanelli d’allarme per la mente e il corpo.

I serpenti rappresentano la rinascita e il mutamento della propria pelle. Vanno semplicemente avanti e penso che la vita sia così. Cambiare e trasformarsi, con un po’ di pericolo…

VINCE STAPLES – “Ramona Park Broke My Heart”

[UMG Records]

Ad 8 mesi di distanza dall’ultimo omonimo disco Vince Staples continua ad accompagnare l’ascoltare nel suo mondo introducendolo questa volta nel suo personale concetto di casa:

È un modo simbolico per parlare del concetto di casa. Tutti ne abbiamo una. È per questo che ho pensato fosse la cosa migliore, per questo nuovo capitolo della mia carriera. Anche se è un disco molto personale, tutti possono capire di cosa parlo.

ZACHARY CALE – “Skywriting”

[All Hands Electric]

Ispirato a tanti anni di on the road, le canzoni che compongono questo “Skywriting” ritraggono personaggi in uno stato di perpetuo movimento, o meglio ancora in costante divenire. Molte delle canzoni riflettono sul tempo trascorso viaggiando tra le città, lontano dai propri cari, momenti introspettivi nelle stanze dei motel, stanze verdi e lunghi tratti di autostrada.

Il settimo disco in studio di Zachary Cale è un lavoro più rock più incentrato sulla band.

DEER SCOUT – “Woodpecker”

[Carpark]

Debut album dalle tinte indie-folk per Dena Miller la cantautrice di Philadelphia che si nasconde dietro il progetto Deer Scout.