TRACK: HORSEGIRL

Le Horsegirl stanno continuando la loro marcia verso il loro primo LP, “Versions Of Modern Performance”, in arrivo il prossimo 3 giugno per la prestigiosa Matador Records, con cui hanno recentemente firmato un contratto.

Registrato agli Electrical Audio Studios di Chicago, il disco è stato prodotto da John Agnello.

“È il nostro album di debutto in un’istituzione di Chicago con un produttore che ci sembra abbia davvero rispettato quello che stavamo cercando di fare“, dicono le Horsegirl.

Il loro nuovo singolo si chiama “World Of Pots And Pans” e lo potete ascoltare qui sotto: “”World Of Pots And Pans’ è la prima canzone d’amore che le Horsegirl abbiano mai scritto – o la cosa più vicina ad essa. L’abbiamo scritta nel seminterrato di Penelope, mentre ci preparavamo a partire per il nostro primo tour. Il testo, ispirato dall’errata interpretazione di un testo dei Television Personalities, immagina una storia d’amore (probabilmente non corrisposta) che si sviluppa attraverso riferimenti a Tall Dwarfs, Belle & Sebastian e The Pastels”, spiega la band dell’Illinois.

Pur essendo una canzone d’amore, “World Of Pots And Pans” risulta comunque parecchio rumorosa con quelle sue chitarre stridenti e le sue atmosfere cupe, mentre non mancano mai le melodie dal sapore pop: gradevole e riflessiva!

