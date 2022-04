TRACK: PAND RIOT

E’ proprio un piacere ritorvare i sonici Panda Riot, che iniziano la corsa verso il nuovo album “Extra Cosmic” atteso il 10 giugno. Il primo assaggio è la briosa “E.S.P.” che mostra la band veleggiare sempre in un modo sonico i cui lo shoegaze si fa accattivante, ritmato e incalzante. Grande attenzione quindi al ritmica, senza dimenticare una linea melodica invidiabile e chiatarre rumorose con non mancano mai. I lati pop e shoegaze della band che s’incontrano alla perfezione. I ragazzi di Chicago sono sempre in gran forma.



Ecco cosa dice la band sul brano: “E.S.P.” è una canzone che parla del tentativo di connettersi con qualcuno e di non arrivarci mai del tutto. Ogni volta che pensi di avercela fatta, ti rendi conto che non sei ancora in sintonia. Stai cercando di leggere la mente dell’altro, ma non riesci proprio a stabilire una connessione. Sonicamente, la musica è nata attraverso la sperimentazione di Brian, che durante la pandemia si è messo a lavorare su pedali per chitarra sempre più complessi.”

