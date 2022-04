FOTO E BRANI INEDITI DI KAREN DALTON SARANNO RACCOLTE NEL NUOVO DISCO “SHUCKIN’ SUGAR”

“Shuckin’ Sugar” è il titolo di un nuovo album che conterrà brani inediti di Karen Dalton leggendaria cantautrice folk prematuramente scomparsa nel marzo del 1993.

Atteso in versione vinile, solo 3.500 copie, in occasione del prossimo Record Store Day (23 aprile, mentre per CD e digitale occorre aspettare il 6 maggio), “Shuckin’ Sugar” raccoglie 7 brani solisti e 5 duetti con il marito Richard Tucker tutti registrati tra il 1963 e il 1964.

Ad arricchire il cofanetto troviamo poi un booklet con foto inedite e note firmate dal giornalista e auotre Kris Needs.

“Shuckin’ Sugar” tracklist:

01 Trouble in Mind

02 If You’re a Viper

03 When First Unto This Country

04 Shiloh Town

05 Shuckin’ Sugar Blues

06 Everytime I Think of Freedom

07 Ribbon Bow

08 Blues Jumped the Rabbit

09 Lonesome Valley

10 When I Get Home

11 In the Pines

12 Katie Cruel