LE DEATH VALLEY GIRLS TORNANO IN ITALIA IN ESTATE

LE DEATH VALLEY GIRLS TORNANO IN ITALIA IN ESTATE

Torneranno in Italia in estate le Death Valley Girls.

La band garage-rock californiana, infatti, presenterà anche nel nostro paese il suo quarto LP, “Under The Spell Of Joy“, uscito a ottobre 2020 via Suicide Squeeze Records.

Saranno ben quattro date per il gruppo di Los Angeles, che chiuderà il suo tour europeo proprio con le tappe italiane: gli appuntamenti con loro sono previsti per martedì 28 giugno all’Hana-Bi di Marina di Ravenna (entrata gratuita), mercoledì 29 giugno al Fat Art Club di Terni, giovedì all’Ultima di Cecina (LI) e venerdì 1° luglio alla Sub Cult Fest di Padova.

Photo Credit: Mara Breene