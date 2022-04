TRACK: THE STROPPIES Up To My Elbows

Stiamo seguendo gli Stroppies ormai da alcuni anni e nel frattempo la band australiana è pronta per pubblicare il suo terzo LP, “Levity” (pre-order), in uscita il prossimo 6 maggio via Tough Love Records.

Il disco, che arriva dopo “Whoosh” (2019) e “Look Alive!” (2020), vede la partecipazione di una nuova componente, Zoe Monk, nota per aver suonato in una vasta gamma di band di Melbourne (Eggy, Thibault, The Opals), “che ha contribuito sia a sperimentare con i synth che ad un diverso modo di suonare la chitarra ritmica che ha donato alla band un sound vicino a quello dell’indie americano dei primi ’90 e all’artpunk britannico degli Wire”, dice la press-release.

“Le restrizioni legate al COVID hanno influenzato il modo in cui abbiamo realizzato il nuovo album”, afferma Angus Lord, co-fondatore e chitarrista della band. “Ci siamo visti meno e lavorato in modo differente dal passato. Stavolta le idee sono state sviluppate in isolamento, quindi condivise digitalmente, dando frutti solo quando siamo stati in grado di suonare insieme. Penso che questo abbia avuto un grande effetto sulla scrittura e l’esecuzione delle canzoni”.

Il nuovo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Up To The Elbows”: chitarre melodiose e piacevoli linee di basso creano atmosfere indie-pop molto gradevole, supportate da un drumming sempre incisivo: esaltante e delizioso!

