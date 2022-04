I PORRIDGE RADIO ANNUNCIANO DUE DATE A NOVEMBRE E CONDIVIDONO IL SINGOLO “THE RIP”

Dopo aver annunciato appena il mese scorso due date estive – venerdì 8 luglio all’Arti Vive di Soliera (MO) e sbaato 9 al Lars Rock Fest di Chiusi (SI), entrambe gratuite e insieme ai Nothing – ora i Porridge Radio svelano altri due appuntamenti autunnali nel nostro paese.

La band di Brighton, infatti, tornerà nel nostro paese anche nel mese di novembre e più precisamente giovedì 17 al Biko di Milano e sabato 19 al Covo Club di Bologna.

I biglietti del concerto lombardo, che costano 18,28 €, sono già disponibili su ‘Eventbrite.it‘, mentre quelli per il live-show emiliano, il cui prezzo è di 18,73 €, si possono acquistare su ‘Dice.fm‘.

Il gruppo inglese inoltre ha condiviso il nuovo singolo “The Rip”: il brano, che è accompagnato da un video diretto da Ella Margolin, sorella della frontwoman Dana, farà parte del loro terzo LP, “Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky”, in uscita il prossimo 20 maggio via Secretly Canadian.

Dana dice del nuovo brano: “”The Rip” è stata l’ultima canzone ad essere finita per l’album circa una settimana prima che entrassimo in studio per registrarla nel marzo 2021. È stata la canzone che mi ha richiesto più tempo per scrivere i testi, che hanno preso forma nel corso di alcuni anni. All’inizio era una canzone su una dinamica di potere in cui avevo il controllo, alla fine era su una in cui non ne avevo.

I miei amici mi accusano sempre di inventare espressioni idiomatiche e di usarle come se fossero frasi conosciute e penso che questa canzone ne sia piena. Mi piace l’idea che qualcosa sia malato nelle giunture, come se si stesse disintegrando dal suo nucleo. Mi piacciono le cose che sono così semplici da essere universali. Volevo un idioma per quando il tuo cuore si spezza così tanto che tutto il tuo corpo soffre. Volevo che si sentisse come se la tua anima stesse uscendo dal tuo corpo.”

Photo Credit: El Hardwick