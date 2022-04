TRACK: LUCY FELIZ

Dopo il suo sophomore “Last Of The Sun“, uscito ad agosto 2020 per la scozzese OK Pal, Lucy Feliz torna a farsi sentire.

La musicista di stanza a Brighton ha infatti rilasciato un nuovo singolo, “Forget Me Nots”, che potete ascoltare qui sotto.

“Mi trovo spesso in bilico tra pensieri attivi e passivi. E gli ultimi due anni mi hanno reso super consapevole delle piccole scene che accadono sullo sfondo e che compongono il quadro più grande; come sentirsi sollevata per la terra quando arriva la pioggia, l’efficienza del postino che serpeggia su e giù per la strada, prendere tempo per fare tempo e non avere alcun controllo reale… il mondo può cambiare in qualsiasi momento e noi dobbiamo solo cavalcarlo”, ha spiegato l’inglese.

Lucy si muove su gentili territori indie-pop dove la chitarra e il basso disegnano gradevoli melodie, mentre lei non nasconde i suoi toni malinconici: riflessiva e pura!

