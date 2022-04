TRACK: MY IDEA

I My Idea sono un duo proveniente da New York City, ma dietro a questo moniker si nascondono due volti già noti, Lily Konigsberg delle Palberta e Nate Amos dei Water From Your Eyes.

Il prossimo 22 aprile, via Hardly Art, realizzeranno il loro primo LP, “Cry Mfer” (pre-order).

Il disco è stato registrato mentre il duo stava attraversando un brutto periodo nella loro amicizia, e l’intero processo di realizzazione ha portato entrambi a smettere di bere. “Nel momento in cui ho pensato di aver bisogno di un grande cambiamento di vita e di una svolta, come se fossi stata bloccata in qualcosa, e avevo ragione, l’ho fatto, ma in un modo molto sbagliato”, ha spiegato la Konigsberg.

Il loro nuovo singolo si chiama “Crutch”: un brano indie-pop caratterizzato da chitarre cristalline e dalla dolce voce di Lily: perfettamente melodico e delizioso!

