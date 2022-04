DAL 14 APRILE IN LIBRERIA “GOING NOWHERE” LA BIOGRAFIA A FUMETTI DI ELLIOTT SMITH

BAO Publishing, nota casa editrice di fumetti italiana e ‘tana’ di Zerocalcare, pubblicherà il prossimo 16 aprile “Elliott Smith – Going Nowhere” biografia disegnata del compianto cantautore americano.

Firma il libro Holdenaccio fumettista tarantino classe ’90 membro fondatore del collettivo Sbucciaginocchi e dell’etichetta indipendente Melanzine autoproduzioni che ha già debuttato su BAO Publishing con il suo primo romanzo “Umberto”.

le note di stampa presentano così la pubblicazione:

Elliott Smith è una figura mitica del cantautorato americano. Nato in Nebraska e morto (in circostanze mai chiarite) in California, ha in realtà trascorso l’infanzia in Texas ed è diventato musicista a Portland. Holdenaccio ne racconta la vita attraverso le canzoni, in un racconto dolcemente emotivo che è allo stesso tempo biografico e celebrativo dell’influenza di un uomo che non voleva apparire, che cercava la complicità degli altri per fare musica, ma ha scritto le sue cose migliori nascosto in uno scantinato, e che ha rifiutato lo star system fino ad annullare se stesso, pur di non snaturarsi.