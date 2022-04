AL FESTIVAL DI CANNES POTREBBERO DEBUTTARE I NUOVI FILM DI DAVID LYNCH E DAVID CRONENBERG

Giovedì 14 aprile il film festival di Cannes svelerà la selezione ufficiale di pellicole che saranno proiettate sulla ‘croisette’ dal 17 al 28 maggio.

Nell’attesa Variety ha raccolto alcune indiscrezioni, da fonti descritte come ‘molto ben informate’, ‘spoilerando’ alcuni dei piatti forti di questa 75esima edizione della celebre kermesse cinematografica.

A Cannes potrebbe quindi debuttare un nuovo film di David Lynch un progetto ancora avvolto nel mistero ma che dovrebbe includere nel cast Laura Dern. Non sappiamo se l’attrice già diretta dal regista nel suo ultimo film “Inland Empire” sarà coinvolta come protagonista e se al suo fianco troveremo, come emerso in queste ore, anche Naomi Watts.

Su quale potrebbe essere la nuova tanto attesa opera di Lynch si susseguono teorie varie: potrebbe essere un film girato in totale segreto oppure la versione finale di “Wisteria” la tanto chiacchierata mini-serie commissionata da Netflix sulla quale circolano voci dal 2020 ma che di fatto non ha mai visto la luce.

Come se non bastasse il ‘menu’ di Cannes potrebbe veder debuttare anche: “Crimes of the Future”, nuova opera sci-fi di David Cronenberg interpretato da Viggo Mortensen, “Lightyear”, nuova uscita Pixar incentrata sul personaggio di Buzz Lightyear (“Toy Story”), “Elvis”, biopic diretto da Baz Luhrmann, “Three Thousand Years of Longing” il film che segna il ritorno di George Miller a sette anni dal successo di “Mad Max: Fury Road”.

Credit Foto David Lynch: Sasha Kargaltsev, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto David Cronenberg: Alan Langford, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons