ASCOLTA IL DISCO OMONIMO DEI 3RD SECRET, LA SUPERBAND CHE VEDE COINVOLTI L’EX NIRVANA KRIST NOVOSELIC, IL CHITARRISTA DEI SOUNDGARDEN KIM THAYIL E IL BATTERISTA DEI PEARL JAM/SOUNDGARDEN MATT CAMERON

Una bella schiera di icone grunge, tra cui il bassista dei Nirvana Krist Novoselic, il chitarrista dei Soundgarden Kim Thayil e il batterista dei Pearl Jam/Soundgarden Matt Cameron, hanno formato un nuovo supergruppo chiamato 3rd Secret e, senza alcun annuncio, hanno pubblicato il loro album di debutto ieri.

Il disco presenta una ricca varietà di generi: si va dal grunge classico a sapori dell’alt-rock, passando per un folk rilassato, ma non mancano anche incursioni nell’ hard-rock e nel blues.

Accanto a Novoselic, Thayil e Cameron, i 3rd Secret sono completati dal chitarrista Jon ‘Bubba’ Dupree (conosciuto per il suo lavoro nel gruppo hardcore degli anni ’80 Void, così come nel supergruppo alt-metal Hater, che comprendeva anche Cameron) e dalle cantanti Jillian Raye (con cui Novoselic suona nei Giants In The Trees) e Jennifer Johnson.

La registrazione dell’album è stata divisa in tre sessioni, tutte con il coinvolgimento di Jack Endino, collaboratore di lunga data di Nirvana e Soundgarden. Oltre a mixare l’intera uscita e a fare l’ingegnere di tre brani, Endino ha aiutato Nate Yaccino a registrare cinque dei brani e Erik Friend a registrare gli altri tre.

Friend ha anche suonato il synth su “Dead Sea” e “Rhythm Of The Ride”, mentre Martin Link ha sostituito Cameron nelle tracce “Live Without You” e “Right Stuff”.

L’album è stato pubblicato in modo indipendente, e per ora è disponibile solo per l’acquisto digitale su Amazon e lo streaming attraverso Spotify e YouTube. Sarà presto disponibile per lo streaming su Apple Music, hanno confermato i 3rd Secret sul loro sito web, anche se non hanno ancora condiviso alcun dettaglio per una potenziale uscita su formati fisici.