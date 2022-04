ASCOLTA “LET’S DO IT AGAIN” IL NUOVO BRANO DI JAMIE XX

ASCOLTA “LET’S DO IT AGAIN” IL NUOVO BRANO DI JAMIE XX

Jamie xx, produttore e compositore attivo e noto soprattutto per il progetto The XX, rilascia oggi un nuovo brano.

“Let’s Do It Again” segue di 2 anni il precedente singolo solista dell’artista “Idontknow”.

Ascolta il brano:

Jamie xx, che ad oggi ha pubblicato un solo disco solista (“In Colour” nel 2015), suona “Let’s Do It Again” nei suoi live set dal 2021 ed ha recentemente dichiarato:

Ho iniziato a lavorare su questo pezzo l’anno scorso… come se tutti noi ci sentissimo nuovamente capaci di tornare a fare le cose che abbiamo amato.

Nel frattempo, Jamie xx continua a lavorare al seguito dell’album di debutto “In Colour”, che gli è valso la nomination ai GRAMMY, al Mercury Prize e ai Brit Awards. Continua anche la collaborazione con il compagno e collega dei The xx, Oliver Sim, alla produzione del primo singolo “Romance With A Memory” e del recente “Fruit”. Jamie segue i passi di Oliver e condurrà la seconda puntata dello show Interludes Radio dei The xx per Apple Music 1. Lo show, che sarà presentato oggi, vedrà Jamie proporre Ie sue colonne sonore preferite per l’estate con la partecipazione di ospiti quali Romy, Oliver Sim, Robbie dei The Avalanches, Four Tet, DJ Koze, Lykke Li, Floating Points e Olafur Eliasson.

Jamie XX sarà live in Italia per due in due periodi diversi:

25 giugno – La Prima Estate Festival, Lido di Camaiore

4 novembre – Club 2 Club Festival, Torino

Credit Foto: kate fisher, CC BY 2.0, attraverso Wikimedia Commons