GIà UNA SECONDA ANTICIPAZIONE DAL NUOVO ALBUM DEGLI INTERPOL: ECCO IL VIDEO DI “SOMETHING CHANGED”

La scorsa settimana, gli Interpol hanno presentato in anteprima “Toni“, il primo singolo dal loro nuovo album “The Other Side Of Make-Believe”, in uscita il 15 luglio su Matador. La canzone è stata accompagnata da un video che rappresenta la puntata iniziale di un film in due parti diretto da Van Alpert che ha fatto il pieno di visualizzazioni sul web.

Oggi, gli Interpol pubblicano la seconda e conclusiva parte, svelando la nuova canzone “Something Changed”. Il cantante Paul Banks dice: “In “Something Changed”, parte 2 del nostro cortometraggio con Van Alpert, realtà e finzione convergono e i nostri due protagonisti si trovano in una sorta di stato di sogno – inseguiti inesorabilmente da una figura minacciosa (interpretata da me). Chi riceverà la giusta ricompensa? Restate sintonizzati e scopritelo!!!”

Il regista Van Alpert: “A me e a Paul piace l’idea che ‘Something Changed’ sia come un sogno. È come se i nostri due personaggi principali si svegliassero da quello che è successo in ‘Toni’ e le loro vite fossero irrimediabilmente diverse. Ora sono in fuga da una forza oscura un po’ più primordiale e invadente“.

Photo credit: Atiba Jefferson