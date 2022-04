DAVID LYNCH SPEGNE LE INDISCREZIONI DI CANNES: “NON HO UN FILM IN USCITA”

Ieri la celebre rivista cinematografica online Variety aveva svelato che, secondo fonti molto ben informate, David Lynch era pronto a tornare al prossimo Festival di Cannes con un nuovo film 16 anni dopo il suo ultimo “Inland Empire” (2006).

In una nuova intervista all’Entertainment Weekly il regista ha immediatamente spento gli entusiasmi dichiarando:

Non ho nessun film in uscita.

e aggiunge:

E’ un totale rumor. Non succederà. Non ho un progetto. Non ho nulla per Cannes… Ho capito che le persone pensano “Oh, sarà simpatico.” C’è qualcosa di nuovo, ma non è mio. Non so di chi sia. Dicono che c’è qualcosa di nuovo a Cannes, e non dicono di chi è, e alcune persone pensavano che è un mio film, ma non lo è. Quindi aspetteremo e vedremo, e vedremo di chi è.

Alla domanda se fosse a lavoro su qualcosa in particolare Lynch risponde:

Dipingo e scolpisco ogni giorno. E ho lavorato sul restauro (correzione colore e timing) di “Strade Perdute”.