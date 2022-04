DOPO 22 ANNI TORNANO I FOLK IMPLOSION: “FEEL IT IF YOU FEEL IT” E’ IL NUOVO SINGOLO

Lou Barlow e John Davis danno finalmente forma a quanto emerso la scorsa estate: i Folk Implosion si sono ufficialmente riuniti.

Oggi il duo pubblica sul suo profilo bandcamp i primi inediti dopo 22 anni: “Feel It If You Feel It” contiene due brani (“Don’t Give It Away”, “Had Enough”) e 2 remixes (“Give It Away (Bollywood Rapids Mix)” e “Had Enough (Hitchhiker’s Dub to the Galaxy Mix)”).

“Feel It If You Feel It” uscirà su tutte le piattaforme di musica il prossimo 29 aprile mentre per la versone fisica (cd, cassetta, 12″) dovremo attendere novembre.

Ascolta il nuovo singolo:

Feel It If You Feel It by The Folk Implosion

I Folk Implosion hanno all’attivo 3 dischi, “Take A Look Inside” (1994), “Dare To Be Surprised” (1997) e “The New Folk Implosion” album uscito nel 1999 ma accreditato al solo Barlow.

Credit Foto: Adelle Louise Barlow