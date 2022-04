I KING HANNAH RITORNANO IN ITALIA A GIUGNO

Dopo la bellissima data di ieri a Milano e quella di stasera al La Claque di Genova, i King Hannah torneranno ancora in Italia nel mese di giugno.

La band inglese, che presenterà il suo primo LP, “I’m Not Sorry, I Was Just Being Me“, uscito a febbraio via City Slang, suonerà giovedì 9 alla Largo Venue di Roma, venerdì 10 all’Off Tune Festival di Prato e sabato 11 al Nova Festival di Bologna (per gli ultimi due concerti sarà in apertura di Thurston Moore).

Le informazioni sulle prevendite si possono trovare qui.

Credit Foto: Lucy Mclachlan