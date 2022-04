THE BESNARD LAKES: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “SHE’S AN ICICLE”

Dopo aver pubblicato, via Full Time Hobby, il loro sesto LP, “The Besnard Lakes Are The Last Of The Great Thunderstorm Warnings“, nel gennaio 2021 e un nuovo singolo, “Superego”, lo scorso settembre, i Besnard Lakes tornano ora con materiale inedito.

La band psych-rock di Montreal, infatti, ha da poco condiviso il nuovo singolo “She’s An Icicle”, che potete ascoltare qui sotto.

Il brano, che è stato registrato nelle sessioni dell’album più recente, cattura le molte sfaccettature delle esplorazioni rock melodiche dei Besnard Lakes.