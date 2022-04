TRACK: BLANCO TRANCO

Ritroviamo con piacere (e in ottima forma) gli australiani Blanco Tranco, tornati in pista dopo il buon EP dell’anno scorso. “I’ve Been Dying To Tell You” aveva messo in luce la buona varietà guitar-pop della band che in questa nuova fatica però sembra ancora più a fuoco, realizzando, senza ombra di dubbio, il suo brano migliore.

Devil’s Ivy by Blanco Tranco

“Devil’s Ivy” è un perfetto mix tra le sensibilità di Cure e Smiths, incastonate in un favoloso giro melodico che ci cattura in tempo zero. Viene quasi da maledire il fatto che il brano duri solo un paio di minuti, perchè canzoni così belle meriterebbero di durare moto di più.

