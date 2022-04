GUARDA NICK CAVE E WARREN ELLIS SUONARE LIVE UN PEZZO ESTRATTO DAL FILM “THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE”

GUARDA NICK CAVE E WARREN ELLIS SUONARE LIVE UN PEZZO ESTRATTO DAL FILM “THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE”

Nick Cave e Warren Ellis hanno condiviso un nuovo brano estratto dal loro imminente film “This Much I Know To Be True”, in uscita il prossimo 11 maggio.

Il film, diretto da Andrew Dominik, è il compagno del documentario “Once More With Feeling” del 2016 e ha avuto la sua anteprima al Berlin Film Festival in marzo.

Stando alla press-release il progetto cattura “l’eccezionale relazione creativa tra Cave ed Ellis, mentre portano in vita le canzoni degli album “Ghosteen” e “Carnage”.”

Oggi i due hanno rilasciato una versione live di “Ghosteen Speaks”, che potete vedere qui sotto: il pezzo faceva parte dell’album “Ghosteen” (2019) di Nick Cave & The Bad Seeds.

Photo Credit: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons