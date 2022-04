SARANNO I BDRMM AD APRIRE LE TRE DATE ITALIANE DI MAGGIO DEI MOGWAI

Gradita sorpresa che arriva fresca fresca dai favolosi bdrmm (band che due anni fa ci aveva letteralmente fatto impazzire con il suo album d’esordio “Bedroom“), I ragazzi infatti hanno annunciato sui loro social che saranno il gruppo spalla per tutto il tour europeo dei Mogwai.

it’s our absolute pleasure to announce that we’re supporting @mogwaiband on their european tour, culminating at fucking @yourallypally 🤩

this is truly so overwhelming and we can’t wait x

🎟 tickets/info at: https://t.co/b3UBgIhPcU

(all dates except belfast and copenhagen) pic.twitter.com/LP3YZD1dVc

— bdrmm (@smellybdrmm) April 12, 2022