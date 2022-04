TRACK: GIRLHOUSE

Abbiamo segnalato girlhouse recentemente, con il suo singolo “paul blart mall cop” e ora Lauren Luiz è pronta a una nuova uscita sulla media distanza, avendo annunciato “the third ep” (in uscita il 6 maggio), anticipato dalla morbida e melodica “cool guy”.

Ormai conosciamo bene la fanciulla grazie a “the girlhouse ep” e “the second ep” e, a quanto dicono le note stampa, questo “the third ep” mostrerà girlhouse uscire dal suo guscio formativo per intraprendere una direzione più audace ed espressiva.

Un tocco di synth a dare una linea melodica, che si sviluppa in un morbido indie-rock, in cui ancora volta la capacità melodica di Lauren emerge senza alcuno sforzo.

A proposito del nuovo singolo, ha detto: “Il termine ‘cool guying’ significa acquisire una piccola quantità di forza. L’ho scritto con il mio amico Mark Campbell quando mi sentivo un po’ stordita da alcune persone strane nella mia vita. Dovevo solo capire se queste presenze avevano un valore per me. Avevo un ex che si arrabbiava con me perché lo chiamavo ‘figo’ e questo mi confondeva molto finché non ha finito per essere davvero molto ‘figo’“.