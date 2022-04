VIDEO: JOHANNA SAMUELS

Dopo aver pubblicato a maggio dello scorso anno il suo primo LP, “Excelsior!”, Johanna Samuels è tornata con materiale inedito.

La songwriter di stanza a Los Angeles ha infatti rilasciato un nuovo singolo, “Little Buckets”, di cui potete vedere il video qui sotto: prodotto da Josh Kaufman (Bonny Light Horseman, Hiss Golden Messenger, The National, Muzz), il brano è stato mixato da Dan Goodwin.

Dice la Samuels del suo nuovo pezzo: “Ho scritto questa canzone mentre riflettevo sui modelli sociali del nostro paese – principalmente l’aumento del bullismo di gruppo e la nuova idea prevalente che gli individui possono e devono essere cancellati o cacciati per un disaccordo. I social media hanno la capacità di essere un luogo crudele. Nell’estate del 2020, nel mondo senza legge che è Instagram, sono stata testimone di alcuni discorsi pubblici che mi sono sembrati davvero poco gentili. A volte mi scuotevano per giorni e avevo troppa paura di parlare, anche se mi sembrava sbagliato. Sia l’idea di esprimere i miei pensieri che l’idea di rimanere in silenzio mi hanno portato un mucchio di vergogna… Così ho voluto esplorare queste parti di me stessa, così come il modo in cui navighiamo le strutture sociali tossiche nelle nostre comunità e come nazione. Ho ancora molto da imparare”.

Accompagnata da una chitarra gentile e da un drumming rilassato, la voce di Johanna si muove leggera attraverso territori country-folk: meditativa, rilassante, morbida e sognante!

Listen & Follow

Johanna Samuels: Facebook | Bandcamp | Soundcloud | Spotify