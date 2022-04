“YOUNG AND STUPID” è IL NUOVO SINGOLO DEI BELLE AND SEBASTIAN

Il prossimo 6 maggio, via Matador Records, i Belle And Sebastian pubblicheranno il loro undicesimo album, “A Bit Of Previous”, che arriva a distanza di quasi tre anni dalla colonna sonora di “Days Of The Bagnold Summer”.

Il nuovo disco è stato registrato a Glasgow, la loro città natale, dopo che il progetto di andare a Los Angeles è stato sconvolto dalla pandemia nella primavera del 2020.

Il frontman Stuart Murdoch racconta: “L’abbiamo fatto insieme, noi e la città. Questo album è stato il primo interamente registrato a Glasgow dai B&S dai tempi di “Fold Your Hands Child”, uscito nel 1999. Ogni mattina suonavamo, scrivevamo, sperimentavamo cose nuove insieme, prendevamo il proverbiale pezzo d’argilla ed ogni giorno lo modellavamo.”

La band scozzese ora ha condiviso un nuovo singolo, “Young And Stupid” che potete ascoltare qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che i Belle And Sebastian presenteranno il loro nuovo LP in Italia giovedì 26 gennaio 2023 al Fabrique di Milano, in quella che sarà la loro unica data nel nostro paese.