ARRIVERANNO IL 4 NOVEMBRE LE ATTESE RISTAMPE DEI PRIMI ALBUM (ED EP) DEI RIDE

Ecco la notizia che tutti i fan dei Ride attendevano con impazienza. I primi EP e primi due album classici della band usciti, a suo tempo, per Creation Records, saranno pubblicati il 4 novembre su Wichita Recordings. L’audio delle registrazioni originali è stato rielaborato e perfezionato e le pubblicazioni saranno su vinile, cd e digitale (pre-order).

Andiamo a vedere queste uscite più nel dettaglio:

– I primi quattro EP (‘Ride, ‘Play’, ‘Fall’ e ‘Today Forever’) verranno racchiusi su un unico disco (doppio) per la prima volta in assoluto. “4EPs” uscirà su doppio vinile bianco, con un libretto di 16 pagine con foto d’archivio e un saggio di Nathaniel Cramp di Sonic Cathedral.

– “Nowhere” sarà ristampato su vinile blu, con una copertina apribile e un artwork in rilievo.

– “Going Blank Again” è ristampato su doppio vinile arancione e avrà anche una copertina apribile.

In più i Ride hanno anche realizzato un live con l’intero set di “Nowhere”. Sarà in anteprima video il 28 ottobre, già aperta la prevendita dei biglietti.

Il co-frontman dei Ride, chitarrista e compositore Andy Bell (che, ricordiamo, a luglio sarà in Italia per 3 date) ha detto quanto segue sull’imminente tour che vedrà la band riproporre interamente “Nowhere” e sulle ristampe: “Non vedevamo l’ora di uscire e andare in tour per il 30° anniversario di ‘Nowhere’ nel 2020. Poi la pandemia ha colpito tutti e ha ritardato i nostri piani: ora siamo nel 2022, ma ancora entusiasti di andare in giro, forse più di prima. Sentiamo che ‘Nowhere’ è un album di debutto che vale la pena celebrare e oltre al tour abbiamo anche deciso di iniziare a stampare nuove edizioni dei vinili dell’era originale dei Ride, il primo lotto dei quali non solo include ‘Nowhere’ ma anche ‘Going Blank Again’ e un album che abbiamo creato con i primi 4 EP. Questa nuova uscita ci ha dato la possibilità di creare un nuovo (ma basato sull vecchia scuola) artwork dei Ride, in collaborazione con il team di Wichita e ne siamo piuttosto soddisfatti. Per dare il via a questo periodo a tema Nowhere, inoltre, abbiamo anche creato un filmato dal vivo in cui eseguiamo l’intero album, nel luogo più vicino possibile al luogo della session di registrazione originale. agli studi Blackwing.

Credit Foto: Kalpesh Lathigra