STUART BRAITHWAITE DEI MOGWAI ANNUNCIA UN NUOVO LIBRO DI MEMORIE

Stuart Braithwaite ha annunciato un nuovo libro di memorie, “Spaceship Over Glasgow: Mogwai And Misspent Youth” (pre-order), la cui uscita è prevista per il prossimo !° settembre via White Rabbit.

Il musicista scozzese revisiterà nel suo libro la sua gioventù in Scozia e le decadi passate suonando nei Mogwai, dal loro debutto nel 1996 fino all’album “As The Love Continues“, uscito a febbraio dello scorso anno, che ha raggiunto il n. 1 nelle classifiche di vendita inglesi.

Stuart dice nella press-release: “Sono immensamente orgoglioso di lavorare con la White Rabbit al mio primo libro “Spaceships Over Glasgow”. Il processo di ricerca e di scrittura è stato impegnativo, ma mi è piaciuto molto. È incredibilmente eccitante essere in grado di condividerlo con il mondo.”

Photo Credit: Masao Nakagami, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons