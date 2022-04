TRIPLETTA INDIE NELLA CLASSIFICA UK: LE WET LEG ARRIVANO AL PRIMO POSTO. DOPO DI LORO FATHER JOHN MISTY E JACK WHITE

Le Wet Leg sono arrivate al numero uno, nel Regno Unito, con il loro LP di debutto.

Il duo dell’Isola di Wight – composto da Rhian Teasdale e Hester Chambers – ha raggiunto questo primato, ma non certo in modo inaspettato, visto tutto il clamore che si sta portando dietro. L’album è anche in cima alla Official Vinyl Albums Chart e alla Official Record Store Chart di questa settimana.

“Così oggi abbiamo scoperto che il nostro album di debutto si è piazzato al numero uno nella UK album charts!!!” Le Wet Leg hanno twittato dopo aver ricevuto la notizia del successo del loro album. “E’ stato un viaggio così inaspettato per noi hobbit e trovare il nostro album al numero 1 è incredibile! Siamo senza parole e ci sentiamo come se stessimo indossando i tacchi alti delle nostre mamme. Grazie mille a tutti quelli che hanno comprato, ascoltato o scaricato l’album! “.

So today we found out that our debut album has placed at number one in the UK album charts!! It’s been such an unexpected journey for us hobbits so to find our shmalbum at number 1 is incredible!! We are lost for words and left feeling like we’re wearing our mums high heels 👠🥹 pic.twitter.com/1KJJwMaGdA — Wet Leg (@wetlegband) April 15, 2022

L’album di debutto delle Wet Leg, pubblicato su Domino Records, segna la quarta volta quest’anno che un’etichetta indipendente ha guadagnato un album numero uno nel Regno Unito, dopo “Oochya!” degli Stereophonics, “23” dei Central Cee e “Amazing Things” marchiato Don Broco.

Il disco delle Wet Leg è stato una delle tre nuove uscite ad arrivare nella Top Five UK. “Chloe And The Next 21st Century” di Father John Misty (pubblicato via Bella Union) ha debuttato al numero due, mentre “Fear Of The Dawn” di Jack White (via Third Man) ha preso il numero tre. Questo significa che ai primi tre posti della classifica inglese degli album di questa settimana è composta ci sono 3 etichette indipendenti. L’ultima volta che era successo era stato nel 2011 con “21” di Adele al primo posto e il suo “19” al terzo e “Helplessness Blues” dei Fleet Foxes al secondo posto.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons