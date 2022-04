USCIRA’ A GIUGNO IL DISCO COLLABORATIVO TRA BERNARD BUTLER E JESSIE BUCKLEY. IL PRIMO SINGOLO E’ BELLISSIMO.

Ma che sorpresa. Così dal nulla Bernard Butler annuncia un suo nuovo album, in collaborazione con l’incantevole Jessie Buckley (nota cantante e attrice irlandese) La canzone che anticipa il lavoro si chiama “The Eagle And The Dove” e anticipa “For All Our Days That Tear The Heart” che uscirà il 10 giugno (pre-order).

Butler dice così sull’album: “Questo è un disco che nessuno, tranne me e Jessie, sapeva esistesse fino a pochi mesi fa. Era il nostro segreto e ne abbiamo nutrito ogni respiro con gioia. Ho così tanto amore per questo disco. Ci sono così tante storie da svelare intorno alla sua creazione“.

Butler ha detto ancora dell’album: “Più di ogni altra cosa, volevo che fosse gioioso – propriamente gioioso – perché c’è tanta gioia in Jessie, davvero. Nonostante l’oscurità e l’intensità di queste canzoni, sto semplicemente volando quando le riascolto“.

Buckley ha aggiunto: “In questo momento, sento che non farò mai più un altro album, perché non posso immaginare che un altro album accada nel modo in cui è accaduto questo. È incredibile che sia successo una volta. Questa oscura, organica, strana piccola cosa che ci ha appena trovati“.

Tracklist:

1 The Eagle & The Dove

2 For All Our Days That Tear The Heart

3 20 Years A-Growing

4 Babylon Days

5 Seven Red Rose Tattoos

6 Footnotes On The Map

7 We’ve Run The Distance

8 We Haven’t Spoke About The Weather

9 Beautiful Regret

10 I Cried Your Tears

11 Shallow The Water

12 Catch The Dust