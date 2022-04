VIDEO: ROSGOS

“Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”. Non ci sono parole migliori per presentare il nuovo singolo di RosGos, progetto alternative/wave del lombardo Maurizio Vaiani. Perché “Lust” introduce l’ascoltatore ad un disco interamente ispirato all’Inferno di Dante. Nove canzoni, una per ciascuno dei gironi danteschi: da qui il titolo, “Circles”.

“Lust” anticipa perfettamente il sound del disco. Dopo le lande desolate dell’apprezzato “Lost In The Desert”, RosGos intraprende una discesa nel buio, tra chitarre oscure e beat minimali, che spesso conducono a climax di rock apocalittico à la Mark Lanegan e Wovenhand, suoi numi tutelari.

Ad accompagnare il disco saranno due videoclip, collegati a raccontare un’unica storia. “Lust” presenta i personaggi, in un’atmosfera gotica, morbosa e forse diabolica. Per scoprire la verità, però, sarà necessario aspettare il secondo singolo “Fraud”. La regia è di Andrea Liuzza, titolare dell’etichetta Beautiful Losers, con la collaborazione di Simone Mozzato, e le protagoniste sono le attrici Monica Garavello e Barbara Scalco.

“Queste canzoni portano come titolo il peccato mortale che affligge le anime. Ma non descrivono le sofferenze” spiega Maurizio. “Le rielaborano, le attualizzano. E in ogni caso l’oscurità sembra non riuscire mai ad avere il totale sopravvento sulla speranza”.

L’ascoltatore perduto nella selva non tema, quindi. E, se vuole intraprendere il viaggio, si segni i tre appuntamenti: ora “Lust”, 28 aprile “Fraud” e 19 maggio “Circles”.

