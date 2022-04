GUARDA GLI WHO ESEGUIRE UNA VERSIONE ORCHESTRALE DI “BEHIND BLUE EYES”

Gli Who, che stanno per iniziare un tour nordamericano, sono apparsi al The Late Show with Stephen Colbert per epresentare una versione orchestrale di “Behind Blue Eyes”.

L’esibizione è avvenuta a sostegno dell’organizzazione Teen Cancer America, ma è stata registrata durante il concerto annuale del Teenage Cancer Trust alla Royal Albert Hall di Londra il mese scorso, lo stesso show che ha visto la partecipazione di anche Yungblud, Liam Gallagher, Ed Sheeran e altri.

Il prossimo tour della band, soprannominato ‘The Who Hits Back!’, inizierà la prossima settimana (22 aprile) in Florida. La band tornerà poi negli Stati Uniti in ottobre per un’altra serie di date, che li porterà in giro fino a novembre. Parlando del tour, Roger Daltrey ha detto: “Pete e io abbiamo detto che saremmo tornati, ma non pensavamo di dover aspettare due anni per questo privilegio. Questo fa sentire la possibilità di esibirsi ancora più speciale questa volta“.