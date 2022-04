HOT CHIP: IL NUOVO ALBUM “FREAKOUT/RELEASE” ESCE AD AGOSTO

Gli Hot Chip svelano i dettagli dell’ottavo album “Freakout/Release”, in uscita il 19 agosto su Domino.

“Freakout/Release” prosegue una lunga carriera che ha visto gli Hot Chip affermarsi come innovatori e abilissimi autori. L’album, che mostra la band in forma smagliante, apre un nuovo capitolo: una raccolta di brani che attraverso l’oscurità fa emergere gli Hot Chip come un’unica entità creativa sempre pronta a guardare al futuro.

Il quintetto, composto da Owen Clarke, Al Doyle, Joe Goddard, Felix Martin e Alexis Taylor, condivide oggi anche un primo assaggio del nuovo lavoro in studio, la vibrante traccia d’apertura “Down”.

Guarda il video di “Down”:

“Down” è il primo brano su cui la band ha iniziato a lavorare, partito da un sample di “More Than Enough” degli Universal Togetherness Band che Joe Goodard aveva messo in loop, ha dato il via al processo di scrittura e trasmesso una scarica di energia agli Hot Chip. Il video diretto da Douglas Hart e Steve Mackey unisce luci stroboscopiche, saldature metalliche e immagini distorte della band a chiari riferimenti al famoso film “Shining”.

“Freakout/Release” sarà disponibile su doppio vinile arancio in esclusiva su Dom Mart, doppio vinile marrone nei negozi di dischi indipendenti, doppio vinile standard, CD e su tutte le piattaforme digitali. Tutte le edizioni in vinile contengono l’esclusiva bonus track “The Most Painful Game”. Pre-order attivo.

Credit Foto: Matilda Hill-Jenkins