“DESIRE” E’ IL SECONDO ESTRATTO DAL NUOVO DISCO DI ZOLA JESUS

“Arkhon” è il titolo del nuovo disco, il primo in 5 anni, di Zola Jesus.

Svelato, insieme al primo estratto “Lost”, un mese fa circa uscirà il 20 maggio su Sacred Bones.

Nika Roza Danilova racconta così la genesi di “Desire” secondo brano in ascolto dal prossimo lavoro:

“Desire” è stato scritto in una seduta al mio pianoforte a casa. La canzone è un esorcismo per il mio dolore. A volte le canzoni sono scritte semplicemente per l’effetto catartico di suonarle. Questa è una di quelle canzoni. Eseguirlo sembra il modo più tangibile per sperimentare quella chiusur… Alcuni giorni mi sedevo a casa a suonare questa canzone ancora e ancora sul mio pianoforte, solo per fornirmi quel senso di controllo su ciò che stavo provando. Ho registrato la canzone in studio in una ripresa e ho anche ottenuto un video mentre ero lì per documentare il ricordo della performance. Il filmato di quel giorno è il fulcro del video di “Desire”.

Il video è diretto da A.F. Cortes:

Credit Foto: Shervin Lainez