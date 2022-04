GLI SMILE DI THOM YORKE E JONNY GREENWOOD ANNUNCIANO IL DEBUT ALBUM. ASCOLTA UN NUOVO BRANO.

Gli Smile, band composta da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner batterista dei Sons Of Kemet, annunciano il loro atteso debut album.

“A Light For Attracting Attention” uscirà il 13 maggio su XL Recordings e conterrà, oltre alle già svelate “You Will Never Work In Television Again”, “The Smoke”, “Skrting On The Surface”, e “Pana-vision”, un nuovo brano che possiamo ascoltare da oggi.

“Free In The Knowledge” è accompagnata da un video diretto da Leo Leigh. Il brano è stato eseguito per la prima volta da Thom Yorke all’evento Letters Live alla Royal Albert Hall di Londra a dicembre 2021, la prima volta in cui Thom si è esibito dal vivo dall’inizio della pandemia e ha dedicato la canzone a tutti i colleghi musicisti inglesi:

Prodotto e mixato dal fidato Nigel Godrich insieme a Bob Ludwig le 13 tracce del disco includono gli archi della London Contemporary Orchestra e una sezione completa di ottoni di musicisti jazz inglesi tra cui: Byron Wallen, Theon and Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman e Jason Yarde.

In una recente intervista Yorke aveva commentato:

Jonny era venuto con un sacco di idee, e non lo vedevo da un po’, quindi sono venuti tutti fuori prima che potessi dire: ‘Aspetta, aspetta, aspetta’… C’era un sacco di me che dicevo retrospettivamente, ‘Ok, cosa devo fare con quello?’ Il che è stato davvero carino.

“A Light For Attracting Attention” tracklist:

1. The Same

2. The Opposite

3. You Will Never Work in Television Again

4. Pana-vision

5. The Smoke

6. Speech Bubbles

7. Thin Thing

8. Open The Floodgates

9. Free In The Knowledge

10. A Hairdryer

11. Waving A White Flag

12. We Don’t Know What Tomorrow Brings

13. Skrting On The Surface