“HEART ATTACK” E’ IL NUOVO SINGOLO DEGLI EDITORS

Gli Editors ritornano con il nuovo singolo “Heart Attack”, il primo nuovo brano dal 2019 e dall’ingresso nella band del compositore e produttore vincitore di un Ivor Novello Benjamin John Power, aka Blanck Mass, che si unisce ufficialmente alla band.

Ascolta “Heart Attack”:

Con la sua intensità elettronica pulsante e i suoi synth anni ’80, “Heart Attack” è un’ottima introduzione alla nuova era degli Editors, pur allineandosi perfettamente con le loro produzioni precedenti grazie alle sonorità gotiche e alla voce di Tom Smith che la rendono immediatamente riconoscibile. “Heart Attack” è un brano che parla di un’ossessione, del perdersi in qualcun altro, è un brano d’amore, un brano d’amore morboso…, rivela Smith.

Per il video, gli Editors si sono rivolti al regista e artista visivo Felix Geen, che ha sfruttato la tecnologia dell’intelligenza artificiale per creare un viaggio oscuro e psichedelico, come ha spiegato: Di solito quando mi affidano un videoclip cerco di calarmi nella canzone e trovare i visual che più la rappresentano. Ultimamente ho lavorato molto con l’arte generata dall’intelligenza artificiale, è una tecnologia relativamente nuova ma che si sta sviluppando a grande velocità. Ci sarà da capire se ha davvero il potenziale di rivoluzionare il processo creativo. Per il momento per me è come lavorare con un regista fuori di testa che ha preso troppa LSD. È sicuramente interessante seguire un computer in un viaggio psichedelico.

Dopo aver precedentemente collaborato con gli Editors aggiungendo la sua produzione al sesto album “Violence”, Benjamin John Power si unisce ora a Tom Smith, Justin Lockey, Elliott Williams, Russell Leech ed Ed Lay per questo nuovo capitolo di storia di una band inarrestabile. Lui stesso racconta:

Avendo lavorato con loro per quasi cinque anni, entrare a far parte degli Editors è stata una cosa piuttosto naturale, non l’abbiamo vissuta come una decisione da prendere. Sappiamo tutti che lavoriamo bene insieme, ci troviamo allineati sul lato creativo e siamo molto amici. Essere parte di un ‘conglomerato creativo’ è qualcosa che non mi capitava da tempo e far parte di una band è liberatorio ed elettrizzante allo stesso tempo.

Gli Editors saranno in un’unica data italiana a Genova il 19 luglio.

Credit Foto: Rahi Rezvani